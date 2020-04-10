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تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:07 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، تقري خاص عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة،وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية.

وناشدت داليا أشرف، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية.

كما ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية، وذلك بسبب تساقط الأمطار على جميع المحافظات.

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