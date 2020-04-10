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اقتصاد

ارتفاع أسهم اليابان اليوم ومكاسب للبنوك بقيمة 2.3 تريليون دولار

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:33 م
رويترز
أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الجمعة، فيما قادت البنوك المكاسب بفضل برنامج بقيمة 2.3 تريليون دولار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الحكومات والشركات المحلية، لكن التداولات كانت باهتة بسبب عطلة عيد الفصح في الخارج.

ومحا المؤشر نيكي القياسي خسائر مبكرة ليغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 19498.50 نقطة وهو أفضل مستوى إغلاق منذ 25 مارس، إذ اقتدى المؤشر بمكاسب حققتها وول ستريت.

وفي الأسبوع، صعد المؤشر نيكي 9.4 بالمئة مسجلا ثاني أكبر مكسب أسبوعي منذ ديسمبر  2009.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 1430.04 نقطة، لكن ست مؤشرات للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو من بين 33 أغلقت على انخفاض.

وتصدرت البنوك قائمة القطاعات الأفضل أداء، ليرتفع مؤشرها 3.6 بالمئة بما يتماشى مع ما حققته نظيرتها الأمريكية بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بنهج فعل ”كل ما يتطلبه الأمر“ للإبقاء على تدفق الائتمان إلى الشركات والأسر.

وارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميزوهو المالية ما يتراوح بين 3.6 بالمئة و4.4 بالمئة.

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