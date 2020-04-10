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محافظات

أسوان تعلن تسجيل 10 حالات كورونا جديدة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
شهدت محافظة أسوان اليوم ظهور 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح بذلك إجمالي عدد المصابين بمحافظة أسوان منذ ظهور المرض لـ 55 حالة حتى اليوم.   

فيما وصل إجمالى حالات الشفاء إلى 12 حالة والتى تحولت نتائجها من المعملية من إيجابى إلى سلبى. 

بينما لم تسجل الصحة بأسوان حالات وفيات جديدة باستثناء حالة وفاة واحدة لسيدة مسنة قبل ذلك.  

وكانت قد أظهرت نتائج تحاليل عينات المرضى بقسم العناية المركزة داخل مستشفى أسوان الجامعى، والذين كانوا مخالطين لحالة السيدة التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد سلبية جميع الحالات المرضية المخالطة للحالة وعدم نقل العدوى لهم، بعد التأكد من نتائج عينات التحاليل النهائية بواسطة مديرية الشئون الصحية بأسوان.   

وكانت مستشفى أسوان الجامعى قد أرسلت عينات تحاليل لـ10 مرضى كانوا محتجزين بقسم الرعاية المركزة خلال فترة تواجد سيدة مُسنة مصابة بفيروس كورونا معهم فى نفس القسم، ثم توفيت أثناء نقلها ومحاولة علاجها بمستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وأظهرت نتائج التحاليل النهائية سلبية جميع عينات المرضى المخالطين ، بالإضافة إلى سلبية نتيجة تحاليل 6 من الطاقم الطبى المخالط للحالة أيضًا.  


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