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تعليم

سلسلة خدمات بالمجان من مستشفيات جامعة عين شمس.. تعرف عليها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
أعلنت مستشفيات جامعة عين شمس، عن تكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية، بالحصول على الخدمة الطبية عن طريق تطبيق واتس آب.

وتقدم جامعة عين شمس الخدمة الطبية المجانية عبر رقم واتس آب 01050136031 من خلال أطباء متخصصين واستشاريين في مجال طب الأطفال، وذلك بالتزامن مع الحرص على التزام الجميع منازلهم لمجابهة خطر الإصابة المحتملة بفيروس كورونا.

وتقدم أيضا خدمة الاستعلام المجانية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وذلك على الرقم التالي:
0105 013 6024، يأتي ذلك في إطار جهود مستشفيات جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا.

وتتيح الخدمة المجانية الحصول على معلومات عن الفيروس أو الاستفسار في حالة الاشتباه في وجود أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بالكورونا
و الخدمة متاحة يوميًا من الساعة ٩ صباحا و حتى ٢ ظهرا

ويتم تسهيل الحصول على الخدمة الطبية عن طريق تطبيق الواتس آب على الرقم المجاني التالي لطب المسنين .01050136035

ويتلقى أحد  الاستشاريين الرسائل ويتم تصنيف حالة كل مريض كالتالى:

١. حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس آب.

٢.حالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد.

٣.حالة تحتاج الفحص وسوف يتم اخطارك بالعيادة المناسبة لحالتك فى مستشفيات جامعة عين شمس.

٤.حالة تحتاج التوجه إلى الطوارئ. 

وأكدت مستشفيات جامعة عين شمس أن جميع الاستشاريين من كبار الأطباء والمتخصصين من جامعة عين  شمس في مجال طب ورعاية المسنين.

وسوف يتم الإعلان لاحقا عن  أرقام بقية التخصصات،  بالإضافة إلى  أرقام خاصة للاستعلام عن وباء الكورونا المستجد.
#خليكفىالبيتواحمىنفسك_واهلك

ويأتي ذلك في اطار حرص  على التزام المواطنين البقاء في منازلهم حماية لهم من خطر العدوى، وتم تكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية.

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