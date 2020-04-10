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حوادث

مع قرب بدء حظر التجول.. دوريات ثابتة ومتحركة تنتشر على الدائري والمحور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح - أحمد مهدي
نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة مع بدء سريان قرار حظر التجوال على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.

وكشفت مصادر أمنية أنه منذ الساعة الخامسة تجولت دوريات أمنية للتأكد من إغلاق كافة المحلات، حيث يستمر حظر التجول حتي السادسة من صباح اليوم التالي.

وأشارت المصادر إلي أن الإجراءات التى  تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم حيث كانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة علي مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.

وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين حيث سيتم إلقاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.
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أكمنة ودوريات حظر التجول تنتشر على "الدائري والمحور"

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