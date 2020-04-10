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أخبار العالم

أكثر من 49 ألف فحص.. 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:16 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتيّ وفاة.

كما أعلنت الصحة الإماراتية ارتفاع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 150، فيما أجرت السلطات الصحية 49 ألف فحص جديدة للمواطنين والمقيمين.



كشف طبيب أن مستشفيات الإمارات تستخدم 3 أنواع من الأدوية لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، قال استشاري الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة في جمعية الإمارات الطبية، بسام محبوب، اليوم الجمعة: إن "الأدوية المستخدمة حاليًا في مستشفيات الدولة لعلاج فيروس كورونا تنقسم إلى 3 أنواع، الأول عبارة عن مضاد الفيروسات كاليترا، ويستخدم في علاج نقص المناعة المكتسبة الإيدز [اتش آي في]، لأنه يعمل على الحمض الجيني [آر إن إيه] وفعال جدًا في الحد من سرعة تكاثر وانتشار فيروس (كوفيد-19) في الجسم".

وأضاف الطبيب الإماراتي، "النوع الثاني هو تركيبة تجمع بين دواء للملاريا كلوروكوين، مع مضاد حيوي معروف هو ازيثرومايسين، ويستخدم بشكل شائع في التهابات الحلق ونزلات البرد؛ وقد تختلف تركيبات الأدوية من دولة إلى أخرى".
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