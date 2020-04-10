مكشوف من الظهر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة

، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.





وظهرت منى ممدوح ، بفستان قصير فوق الركبة باللون الفوشيا، ومكشوف من الظهر، كما تبرز تفصيلة الفستان رشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الذهبى.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منى ممدوح فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أجمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمالها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، واختارت مجموعة بسيطة من الأكسسوارات لإكمال إطلالتها.