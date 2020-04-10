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رسالة نارية من أحمد موسى للمتعدين على أراضي الدولة.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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عادل نصار
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء المحافظين في مواجهة التعدي على أراضي الدولة والبناء بدون ترخيص، مؤكدا أن هناك حجما كبيرا من التعديات على أراضي الدولة.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن المحافظين ومديري الأمن يقومون بحملات مكثفة لإزالة التعديات والمباني على أراضي الدولة، مستدركا :"محدش هيسيب متر واحد، وأي حد هيتعدى الدولة ستتعامل معه بكل حسم وحزم".

وأكد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن البعض يستغل انشغال الدولة بأزمة فيروس كورونا المستجد ويذهب للتعدي على أراضي الدولة، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع هؤلاء الناس بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي  .

وأعلن شعراوى، في بيان، أن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي 1641 حالة ازالة لمخالفات البناء العشوائي والمخالف و377 حالة إزالة لتعديات علي أراضي وأملاك الدولة و1982 حالة ازالة لتعديات على الأراضى الزراعية وذلك منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدى على أراضى وأملاك الدولة ومخلفات مبان.

وأشاد وزير التنمية المحلية،  بالجهود المبذولة من المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول .

وأضاف شعراوى، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع علي مدار اليوم مع الوزارة كافة الجهود المبذولة بمحافظات الجمهورية المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا الملف أهمية قصوى ، مطالبًا المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع علي مدار اليوم جهود المحافظات لحملات إزالة التعديات والمخالفات .
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