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أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: أجرينا 17250 فحص كورونا وإصابة 268 شخصا

السبت 11/أبريل/2020 - 10:57 ص
الصحة الفلسطينية:
الصحة الفلسطينية: أجرينا 17250 فحص كورونا وإصابة 268 شخصا
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سمر صالح
أفاد مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة بالضفة الغربية، كمال الشخرة، بأنه تم عمل 17250 فحص كورونا منذ بداية الأزمة ووصل عدد الحالات المؤكدة المُصابة بفيروس في فلسطين إلى 268 إصابة منوهًا إلى تماثل 46 حالة للشفاء.

وقال "الشخرة"، في الإيجاز الصحفي الصباحي اليوم السبت، حول آخر المستجدات بما يخص كورونا في فلسطين، إنه تم صباح اليوم تسجيل إصابة جديدة بـ "كوفيد 19" لسيدة في الستينيات من عمرها من قرية الجديرة شمال غربي القدس المحتلة.

وأضاف "عدد الإصابات الفعلي بفيروس كورونا في فلسطين بلغ 220 بعد شفاء 46 حالة"، لافتًا إلى أن الإصابة الجديدة كانت تخضع للحجر الصحي مسبقًا.

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