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أخبار العالم

حقيقة تعليق صلاة التراويح فى السعودية

السبت 11/أبريل/2020 - 11:48 ص
الحرم المكي
الحرم المكي
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ميـــس رضــا
ألمح مسؤول سعودي، لاحتمالية تعليق صلاة التراويح في مساجد المملكة خلال شهر رمضان، حال استمرار أزمة فيروس كورونا، ما لم تصدر تعليمات من السلطات المعنية بخلاف ذلك.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية على قناة "السعودية" الرسمية، أجراها محمد العقيل، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بالمملكة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعليق الصلوات، بما فيها صلاة التراويح، سيستمر حال تواصل أزمة كورونا، قال العقيل: "نعم، لأن التعليق سببه وقاية المصلين من انتقال العدوى بتقاربهم، وبالتالي سيستمر التعليق ما لم تصدر هيئة كبار العلماء والجهات المعنية قرارا بخلاف ذلك".

وبخصوص أداء الصلوات في الحرمين الشريفين، قال وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين أحمد المنصوري إن "هناك لجنة عليا تقيّم جميع الخطوات في ما يتعلق بتأدية صلاة التراويح والقيام في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل".

وأضاف المنصوري، في مداخلة هاتفية على القناة نفسها، أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه فورا بتنفيذ كل ما توصي به اللجنة فورًا، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين".

وأشار إلى أن "التوصيات التي تصدر تعتمد على تقييم الوضع العام الذي سيكون من حسن لأحسن"، مشيرا إلى أنه حال صدورها، سيكون التنفيذ على ضوئها.
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