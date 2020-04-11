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أخبار العالم

السنغال تسجل 137 حالة تعافى من فيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقى
إجراءات عدة اتخذتها الدول من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد وخاصة الدول الأفريقية حيث تعد الإمكانيات الصحية متواضعة، إلا أن دولة السنغال أصبحت مثالا يحتذي فى كيفية القدرة على السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 137 شخصا وذلك بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة.

ووفق لوزارة الصحة السنغالية، فقد تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 265، بينها 125 لا تزال تخضع للعلاج، وحالتي وفاة، وحالة تم إجلاؤها.

وقد أعلن عن أول حالة إصابة بكورونا بالسنغال، في 2 من مارس الماضي، وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تفوق فيها حالات الشفاء، عدد حالات الإصابة.

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي صال في وقت سابق حالة الطوارئ في البلاد، كما قرر إغلاق الحدود، ووقف الدراسة، واتخذ تدابير أخرى شملت مجالات مختلفة، كإجراءات احترازية، لمنع انتشار الفيروس. 
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