السنغال تسجل 137 حالة تعافى من فيروس كورونا

إجراءات عدة اتخذتها الدول من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد وخاصة الدول الأفريقية حيث تعد الإمكانيات الصحية متواضعة، إلا أن دولة السنغال أصبحت مثالا يحتذي فى كيفية القدرة على السيطرة على فيروس كورونا المستجد.





حيث أعلنت وزارة الصحة السنغالية، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 137 شخصا وذلك بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة.





ووفق لوزارة الصحة السنغالية، فقد تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 265، بينها 125 لا تزال تخضع للعلاج، وحالتي وفاة، وحالة تم إجلاؤها.





وقد أعلن عن أول حالة إصابة بكورونا بالسنغال، في 2 من مارس الماضي، وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تفوق فيها حالات الشفاء، عدد حالات الإصابة.



