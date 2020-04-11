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فن

كمامة و كحول.. شاهد خالد النبوى أثناء تعقيم سيارته

السبت 11/أبريل/2020 - 12:28 م
خالد النبوى
خالد النبوى
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سيد احمد
نشر الفنان خالد النبوى صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خالد النبوى في الصورة أثناء قيامه بتعقيم سيارته، وعلق عليها قائلا: "صباح الفل.. كمامة وكحول ربنا يسلمكم جميعا #احمي_اللي_جنبك".

وحازت الصورة إعجاب كبير من متابعيه ومحبيه وعلق بعضهم قائلا: "ربنا يحفظك - المحترم - صباح السعادة".

يذكر أن آخر مشاركات خالد النبوى السينمائية فيلم "يوم وليلة"، ويشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

وسبق أن قال خالد النبوي إن سبب مشاركته في الفيلم فكرة السيناريو الجديدة، إضافة إلى وجود بنت من ذوي القدرات الخاصة بالعمل. 

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