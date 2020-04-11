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أخبار البلد

4 آلاف منفذ بريد و600 مدرسة بالمحافظات لصرف منحة الـ 500 جنيه..الإثنين

السبت 11/أبريل/2020 - 01:19 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تبدأ وزارة القوى العاملة، بعد غدٍ الإثنين، في صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر  لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءًا من بعد غدٍ، الإثنين، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك عبر رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول إلى المستحق قبل 24 ساعة من موعد الصرف تحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.

وأكد الوزير، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم، قامت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برئاسته بوضع الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، إضافةً إلى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في بعض المحافظات.

ولفت وزير القوي العاملة، إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فسوف يراعى تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

وكشف عن أن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.
4 آلاف منفذ بريد و600 مدرسة بالمحافظات لصرف منحة الـ 500 جنيه..الإثنين
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