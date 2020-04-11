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القوى العاملة: بدء صرف منحة الـ 500 جنيه الاثنين.. 4 آلاف منفذ بريد و600 مدرسة بالمحافظات للصرف.. 2 مليون مواطن سجلوا بياناتهم.. واستبعاد 500 ألف غير مستحق

السبت 11/أبريل/2020 - 02:04 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
  • وزارة القوى العاملة:
  • بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة الاثنين ولمدة 4 أيام
  • تخصيص 4 آلاف منفذ بريد و600 مدرسة بالمحافظات
  • مليون و900 ألف استثمارة سجلت.. واستبعاد 500 ألف غير مستحقين

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بدء العد التنازلي لصرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر  لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وأوضح الوزير، أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا من بعد غدٍ، الإثنين، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك عبر رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول إلى المستحق قبل 24 ساعة من موعد الصرف تحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.

وأكد أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظًا على سلامتهم، قامت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برئاسته بوضع الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، تم تخصيص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، إضافةً إلى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في بعض المحافظات.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فسوف يراعى تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

وكشف عن أن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.
القوى العاملة: بدء صرف منحة الـ 500 جنيه الاثنين.. 4 آلاف منفذ بريد و600 مدرسة بالمحافظات للصرف.. 2 مليون مواطن سجلوا بياناتهم.. واستبعاد 500 ألف غير مستحق
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