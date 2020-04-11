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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية الحرة بالإسماعيلية

السبت 11/أبريل/2020 - 02:03 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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محمود مطاوع
يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة الاستثمارية الحرة بالإسماعيلية اليوم، السبت؛ لمتابعة العمل بالمنطقة الاستثمارية، والاطمئنان إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في بعض المصانع.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام ظهر اليوم بزيارة المنطقة الاستثمارية "بيراميدز" لتنمية المناطق الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.


وقام رئيس الوزراء بزيارة مصنع "اسكرا اميكو لقياس الطاقة" المملوك لمجموعة "السويدي الكتريك"، الذي ينتج عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية.

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