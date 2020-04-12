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خذ الحكمة من أفواههم.. طبيب نفسي: المجانين لديهم القدرة على قول الكلام الحكيم

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:06 ص
كتاب حكمة المجانين
كتاب حكمة المجانين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي، إنه يؤمن بمقولة "خذ الحكمة من أفواه المجانين"، ضاربا أمثلة بحالات مرضية أثناء عمله في الطب النفسي.

وروى «يحيى الرخاوي» خلال لقائه مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» المذاع على التلفزيون المصري، موقفا مؤثرا في حياته عندما شاهد امرأة عقلها غير متزن تردد جملة مشهورة لا أحد يعرف معناها وعندما سألها تأكد أنها حكمة ترددها، متابعا :« كثير من الأشخاص  غير المتزنين يطلقون الحكم وهم لا يعلمون معناها».

وتابع أستاذ الطب النفسي، أنه عندما ذهب الي مستشفى الخانكة للكشف على أحد المرضى قال له حكمة تسببت له في حيرة أثناء الكشف عليه و ظلت في ذهنه حتى الآن وهي : «كل انسان فيه قدر من العقل وقدر من الجنون، فإذا زاد قدر العقل على قدر الجنون يعد عاقلا و إذا زاد قدر الجنون علي العقل فيعد مجنونا».


وعن عنوان كتابه حكمة المجانين، أوضح الرخاوي:"المجانين ليسوا حكماء ولكن عندهم قدرة على قول الكلام الحكيم وهذه حقيقة ومذكورة في الأمثلة".

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