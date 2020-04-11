اخبار الزمالك.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري القطري .. والهارب مطلوب فى تونس .. وصراع على صفقة الوداد المغربي

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك وجاءت كالآتي:





اقترب المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك السابق، من الانضمام للدوري القطري، بعد فسخ عقده مع النادي الأبيض، خلال الفترة الماضية.





أكدت تقارير صحفية تونسية، أن ناديي الترجي والنجم الرياضي الساحلي، يرغبان في الحصول على خدمات حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي سودوفا الليتواني في الميركاتو الصيفي القادم.





كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي بشكتاش التركي يرغب في ضم محمد الناهيري، الظهير الأيسر لنادي الوداد المغربي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي وضع برنامجا تدريبيا جديدا للاعبي الفريق.



