AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الزمالك.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري القطري .. والهارب مطلوب فى تونس .. وصراع على صفقة الوداد المغربي

السبت 11/أبريل/2020 - 09:48 م
حسن العمدة
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك وجاءت كالآتي:

اقترب المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك السابق، من الانضمام للدوري القطري، بعد فسخ عقده مع النادي الأبيض، خلال الفترة الماضية.

أكدت تقارير صحفية تونسية، أن ناديي الترجي والنجم الرياضي الساحلي، يرغبان في الحصول على خدمات حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي سودوفا الليتواني في الميركاتو الصيفي القادم.

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي بشكتاش التركي يرغب في ضم محمد الناهيري، الظهير الأيسر لنادي الوداد المغربي، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي وضع برنامجا تدريبيا جديدا للاعبي الفريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة ليلا .. أول قرار للأهلي عقب الفوز على بيراميدز .. احتراف مصطفى محمد.. تركي آل الشيخ يحضر القمة

أخبار الزمالك.. رد مرتضى منصور على أزمة المستحقات.. ووعد شيكابالا لرئيس النادي

أخبار الرياضة ليلا.. الأهلي طرف في صفقة الزمالك الجزائرية.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب.. بكاء حازم إمام على الهواء

أخبار الرياضة السعودية.. حقيقة انتقال فالكاو للهلال.. وبشرى سارة للجماهير بسبب كورونا

بشكتاش التركي ينافس الزمالك على ضم نجم الوداد

صراع تونسي بين النجم والترجي على ضم لاعب الزمالك الهارب

ترشيحاتنا

البنزين والسولار.. بيان من البرلمان للحكومة لإعادة تسعير المحروقات

بنى لهم مسجدا وتبرع للفقراء.. تفاصيل مثيرة عن زوج طبيبة الدقهلية المتوفاة بسبب كورونا

دولة عربية لم تعلن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا اليوم

محافظة مصرية وحيدة خالية من كورونا حتى الآن.. إعرف السر

لطلاب المدارس.. خطوات بسيطة تسهل عملية استخدام المكتبة الرقمية في إعداد المشروع البحثي

دبلوماسي إثيوبي: لدينا خطة لبناء سدود على النيل الأزرق بعد الانتهاء من النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

بعد انتقاد الصينيين بسبب أكلهم.. هل تناول المصريين للفشة والكرشة يصيب بالأمراض

هنادى مهنا تخطف الأنظار على إنستجرام وهذا تعليق الجمهور