مشروعات استثمارية لمواجهة نقص الموارد في الأهلي

انتهت إدارة التسويق بالأهلي من إعداد تصور كامل لعدد من المشروعات التي سيتم عرضها علي مجلس الإدارة المقبل بعد مناقشتها ومراجعة إهدافها في ظل البحث عن موارد مالية جديدة للقلعة الحمراء.





وكان محمود الخطيب رئيس النادي في اجتماعه الأخير طالب من أعضاء المجلس تقديم تصوراتهم لمشروعات جديدة ضمن حزمة من الإجراءات لمواجهة الأثار الناتجة عن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.



