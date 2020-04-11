نسرين طافش توجه نصائح لمتابعيها.. تفاصيل

كتبت الفنانة نسرين طافش من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.





وقالت نسرين طافش من خلال تغريدتها "ستؤمن مع الوقت أن توازن نفسك وسعادتك في رحلة الحياة .. يعتمد على تركيزك على نفسك واحتضانها وتقبلها بكل ما فيها ثم تطويرها .. وان سلام قلبك يعتمد حقا على هدوء افكارك و ترتيب ومراقبة ما في داخلك وليس على ما يحدث حولك في الخارج من فوضى".





وكانت آخر مشاركات الفنانة نسرين طافش الدرامية مسلسل"ختم النمر"، مع أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى.





يُذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.



