AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نسرين طافش توجه نصائح لمتابعيها.. تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 10:23 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
كتبت الفنانة نسرين طافش من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر. 

وقالت نسرين طافش من خلال تغريدتها "ستؤمن مع الوقت أن توازن نفسك وسعادتك في رحلة الحياة .. يعتمد على تركيزك على نفسك واحتضانها وتقبلها بكل ما فيها ثم تطويرها .. وان سلام قلبك يعتمد حقا على هدوء افكارك و ترتيب ومراقبة ما في داخلك وليس على ما يحدث حولك في الخارج من فوضى".

وكانت آخر مشاركات الفنانة نسرين طافش الدرامية مسلسل"ختم النمر"، مع أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى.

يُذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير

ختم النمر 16 يتصدر مؤشر البحث جوجل

بالأحمر.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

بفستان قصير بتطريز نوبى.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا من أسوان

انتي أميرة من أنهي نوع.. نسرين طافش تشعل تيك توك بفيديو جديد

نسرين طافش تقلد رضوى الشربيني بطريقة كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

الطب الوقائي يكشف احتمالية نقل شهيدة كورونا للعدوى بعد دفنها

حبس مبارك البغيلى 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر

أحمد موسى عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا: إيدي بتترعش وأنا بقرأ البيان

صوفينار تثير الجدل بملابس البحر المثيرة.. شاهد

بشري سارة | الإنتاج الحربي تنتهي من تصنيع جهاز تنفس صناعي

استشاري أبحاث إكلنيكية يكشف حقيقة انتقال كورونا من أجساد الأموات للأحياء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

بـ الفضي اللامع.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد