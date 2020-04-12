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وزارة الأوقاف: منع أو تعطيل دفن الميت مناف للقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:06 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور أحمد القاضى، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: إن لكل من يفارقون الحياة جراء فيروس كورونا، هو مع الشهداء والنبيين والصديقين، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف صرح بأن احترام الميت مطلب شرعى ووطني وإنسانى.


وأضاف "أحمد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان وزارة الأوقاف تحذر من الجرأة على حرمة الإنسان حيا أو ميتا، مؤكدا أن ذلك أوان التكاتف والتراحم، لا التشاحن ولا الأنانية.


وأوضح أن إحترام حرمة الميت واجب شرعى ويجب على جميع المواطنين التعامل وفقا لذلك، ذاكرا بذلك النبى محمد وحضوره جنازة يهودى وقوله "أليست نفسا"، متابعا أن وزير الأوقاف يحذر من الجرأة على حرمة الإنسان حيا أو ميتا أو التعرض لمنع دفنه أو تأخير الدفن، حيث أنه مناف للقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.


وقال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى فى دار الإفتاء المصرية: إن فضيلة المفتى، أصدر بيانا، اليوم، بخصوص المتوفين جراء فيروس كورونا، وخاصة من الذين تعرض لهم التنمر بشأن الإصابة به، مشيرا إلى أنه يأمل بأن يكونوا من الشهداء وخاصة من خط الدفاع الأول والأطباء والممرضات.


وأفاد بأن ما يتم الأن من تنمر أو إستهزاء تجاه مصابي كورونا يحرمه الدين الإسلامى ويعد كبيرة من الكبائر، مضيفا إلى أنه لا خلاف حيال حرمة الموتى.
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