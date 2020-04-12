أطقم شركة طيران زيمبابوى يحصلون على إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب كورونا

قررت شركة طيران زيمبابوى التي تعاني من المشكلات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، منح بعض أطقم العاملين بها إجازة غير مدفوعة الأجر لأجل غير مسمى فى أعقاب تراجع العائدات بسبب القيود على حركة السفر العالمية.





وكانت شركة طيران زيمبابوى التى تملك طائرة واحدة فقط تعانى من ديون قيمتها 300 ملايين دولار قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وفى نهاية شهر مارس الماضى، أوقفت جميع أنشطتها.





وقالت الشركة فى رسالة للعاملين: "هذا القرار اتخذ بعد تقييم جميع الخيارات المتاحة والممكنة".





وأضافت الشركة أنها ستبقى جميع العاملين ولن تقوم بتسريح أى منهم فى الوقت الحالى على أن يحصلوا على راتب شهر أبريل قبل الحصول على الإجازة الإجبارية.