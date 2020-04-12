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فن

حمدى المرغنى يشارك جمهورة بـ بوستر مسلسله الجديد.. شاهد

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:18 ص
حمدى المرغنى
حمدى المرغنى
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سيد احمد
نشر الفنان حمدى المرغنى بوستر مسلسله الجديد "اتنين فى الصندوق" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق حمدى المرغنى قائلا "اتنين_في_الصندوق @[email protected] #رمضان٢٠٢٠ 
ان شاءالله يعجبكم".

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:

الف مبروك - بالتوفيق - انشاء الله تكسر الدنيا 


اتنين في الصندوق مسلسل تلفزيوني مصري كوميدي من إنتاج سنة 2020، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.

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