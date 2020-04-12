حمدى المرغنى يشارك جمهورة بـ بوستر مسلسله الجديد.. شاهد

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الف مبروك - بالتوفيق - انشاء الله تكسر الدنيا









اتنين في الصندوق مسلسل تلفزيوني مصري كوميدي من إنتاج سنة 2020، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.



