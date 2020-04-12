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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأحد 12 أبريل 2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:01 ص
دواجن
دواجن
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علياء فوزي

استقرت أسعار الدواجن فى مستهل تعاملات اليوم الأحد 12 أبريل 2020. 


وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 29 و30 جنيها للكيلو، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 21 و22 جنيهًا للكيلو. 


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 12 جنيها إلى 15.9 جنيها وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6.50 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 1.75 جنيه. 


فيما سجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 28.5 و32.50 جنيها وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 35 لـ 38 جنيها ، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 7.5 و8 جنيهات. 


يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة فى مصر يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا ، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 97%. 

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