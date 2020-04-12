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فن

شريف منير يشارك متابعيه بوستر مسلسل "ونحب تانى ليه".. شاهد

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان شريف منير بوستر مسلسله الجديد "ونحب تانى ليه" من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

بالتوفيق - اكيد هيكسر الدنيا - مبرروك

ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.


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