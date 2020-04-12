شريف منير يشارك متابعيه بوستر مسلسل "ونحب تانى ليه".. شاهد

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بالتوفيق - اكيد هيكسر الدنيا - مبرروك







ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.





تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.







