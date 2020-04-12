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رياضة

داخل سيارته.. وائل جمعة يظهر بشعره الأبيض

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:27 م
وائل جمعة
وائل جمعة
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محمد بدران
نشر وائل جمعة مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر وائل جمعة، داخل سيارته بشعر رأس أبيض بعد ان اعتادت جماهير النادي الأهلي على ظهور وائل جمعة بدون شعر رأس "أصلع" ، وتفاجئ الجميع اليوم بظهوره بتلك الإطلالة الجديدة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.









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