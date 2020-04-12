رونالدو يحتفل بعيد الفصح مع أسرته





ونشر رونالدو صورة عبر حساباته على السوشيال ميديا رفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأبنائه الأربعة.





وعلق رونالدو على الصورة قائلًا: "نتمنى عيد فصح سعيد للجميع.. ابق في منزلك".





وكان رونالدو دخل هو وأسرته الحجر الصحي في ماديرا، عقب تأكد إصابة دانيللي روجاني زميله في يوفنتوس، بفيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد جميع الأنشطة الرياضية، في أغلب دول العالم.

هنأ الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد الفصح، اليوم، الأحد.