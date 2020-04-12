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اتبعها واحم نفسك.. إجراءات يومية للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:52 م
اجراءات يومية للوقاية
اجراءات يومية للوقاية من فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
مع تفشي فيروس كورونا نصح الخبراء ببعض طرق الوقاية من الفيروس سواء في المنزل أو خارجه، وقدم جوزيف فيتنس أستاذ الأمراض المعدية وفقًا لموقع webmed بعض الإرشادات التي يجب تتابعها السيدات في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ينصح فينيتس بالبقاء في المنزل قدر الإمكان و يقدم بعض الاحتياطات الأساسية عندما يجب عليك الخروج:

- غسل اليدين كثيرًا.
- استخدم المطهر كثيرًا أثناء الخروج.
- ابق على بعد 6-8 أقدام من الآخرين.
- رش أو مسح أسفل أكياس قابلة لإعادة الاستخدام.

وقال جوزيف فينيتس أستاذ الأمراض المعدية في جامعة ييل، أنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا وألا ننخرط في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة.

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التنظيف أثناء الحجر الصحي:

إذا كان شخص ما في منزلك مريضًا ، فقم بتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر كل يوم، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة، استخدم منتج أو قطعة تنظيف منزلية، أو محلول 4 ملاعق صغيرة من الكلور كل لتر من الماء.

كما يتم التعامل مع تنظيف الطعام بعناية ولكن لا تحتاج إلى غسل كل ثمرة فاكهة بماء صابون لمدة 20 ثانية، و تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم استخدام الصابون على الإطلاق، حتى قبل الفيروس التاجي كورونا، كان عليك أن تشطف جميع منتجاتك تحت الماء الجاري.

والتعامل مع الطعام لابد أن يكون بحذر فعليك بتنظيف الأواني جيدًا، مع الطهي المستمر على درجة حرارة 18 درجة للحفاظ على صحة الأشخاص من فيروس كورونا.
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