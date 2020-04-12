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رياضة

الأغلى في تاريخ كرة القدم.. توتنهام يصدم ريال مدريد بشأن سعر هاري كين

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:53 م
هاري كين
هاري كين
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محمد السعيد
وجهت إدارة نادي توتنهام الإنجليزي صدمة قوية لنادي ريال مدريد الإسباني، بشأن سعر هاري كين مهاجم الفريق.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن مجلس إدارة نادي توتنهام اشترطت الحصول على 227 مليون يورو، للموافقة على رحيل  هاري كين عن الفريق.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أكدت صباح اليوم، الأحد،  أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرضا لتوتنهام خاميس رودريجيز وجاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل الحصول على خدمات هاري كين.

وأضافت التقارير، أن إدارة نادي ريال مدريد قد تلجأ إلى خيار بيع خاميس رودريجيز وجاريث بيل، من أجل توفير أموالهما، لضم هاري كين.

وشارك هاري كين مع توتنهام في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 11 هدفا، وصنع هدفين.

يذكر أن البرازيلي نيمار دا سيلفا هو أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو.
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