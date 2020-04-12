الأغلى في تاريخ كرة القدم.. توتنهام يصدم ريال مدريد بشأن سعر هاري كين

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن مجلس إدارة نادي توتنهام اشترطت الحصول على 227 مليون يورو، للموافقة على رحيل هاري كين عن الفريق.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أكدت صباح اليوم، الأحد، أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرضا لتوتنهام خاميس رودريجيز وجاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل الحصول على خدمات هاري كين.





وأضافت التقارير، أن إدارة نادي ريال مدريد قد تلجأ إلى خيار بيع خاميس رودريجيز وجاريث بيل، من أجل توفير أموالهما، لضم هاري كين.