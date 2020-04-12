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خالد مصطفى: فيروس كورونا يجتاح السجون البريطانية.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:52 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي خالد مصطفى، تفاصيل الحالة الصحية لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني بعد خروجه من المستشفى، قائلا :"«جونسون متواجد بالمقر الريفي للحكومة البريطانية، وظهر بصحة جيدة، ولديه ما بين أسبوعين حتى 3 أسابيع كي يعود إلى حياته الطبيعية».

وأردف «انتقال جونسون إلى المستشفى أربك الحكومة البريطانية، ولوحظ أن الفترة التي حددت لعودته إلى مهامه هي نفس الفترة التي يتوقع أن تنتهي خلالها إجراءات الغلق في بريطانيا».


أضاف الإعلامي خالد مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن سجن بلمارش ببريطانيا شهد وفاة سجين مصاب بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل إصابات عديدة بكورونا وهو ما يثبت أن السجون البريطانية غير آمنة من الناحية الوقائية.

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