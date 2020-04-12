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رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: توقيع اتفاقيات مع موانئ دبي وشركات عالمية قريبا

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:34 م
قناة السويس
قناة السويس
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حمزة شعيب
قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إطلاق أبواق موانئ المنطقة والسفن التجارية جاءت كمبادرة رمزية لدعم العاملين بالموانئ والقطاع الصحي.

وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «إطلاق الأبواق استمر 15 ثانية لدعم العاملين في المنطقة الاقتصادية والأطباء»، مشيرا إلى أن جميع الموانئ حول العالم تقدم أدوارا مهمة في هذه الفترة الحرجة.

وأكد أن القوى الأساسية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس مستمرة بالعمل، مع وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة ومحافظتي السويس وبورسعيد، مشيرا إلى أنه يتم العمل في الموانئ بطاقة 50% من العاملين.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات عدد من المشروعات مع موانئ دبي وشركات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة.

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