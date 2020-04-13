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محافظات

محافظ القاهرة: تخصيص المدارس لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:57 ص
محافظ القاهرة: تخصيص
محافظ القاهرة: تخصيص عدد من المدارس لصرف منحة العمالة
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جميع رؤساء الأحياء بمعاونة مكاتب البريد في صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة التي تبدأ اليوم الإثنين 13 أبريل وتستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة مع تقديم كافة التيسيرات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة خصصت عدد من المدارس لتستخدمها هيئة البريد عند الحاجة فى الأماكن التى يوجد بها تكدس منها  مدرستي الفردوس الإبتدائية و الحسين الإعدادية بحى وسط كمقار لصرف المنحة نظرًا لتواجد أعداد كبيرة من المستفيدين في هذه المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المواطن المستحق عليه ألا يتوجه إلى مكتب البريد إلا بعد أن تصله رسالة نصية علي رقم الهاتف  المحمول تبين له موعد ويوم الصرف قبل  24 ساعة من اليوم المحدد للصرف. 

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء  الأحياء بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، ومنع تكدس المواطنين حفاظا على سلامتهم مشيرًا إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له.
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