AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد خروجها عن السرب الأوروبي.. السويد تفكر في هذا الإجراء لمكافحة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:13 ص
السويد تفكر في هذا
السويد تفكر في هذا الإجراء لمكافحة كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
تفكر السويد جديًا، في فرض قيود أكثر صرامة وحجرًا صحيًا على البلاد، مع تزايد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد. 

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إنه بعد اتباع نهج مرن في تقييد الحركة داخل حدود البلاد، لا زالت السويد تعاني من تلك الإجراءات، موضحًا أنها "ليست جيدة بما فيه الكفاية".

وواجه لوفين انتقادات بشأن قرار السويد بعدم إغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم، وتقديم التوجيهات للمواطنين باتباع إرشادات التباعد الاجتماعي فقط، والعمل من المنزل، حيث كانت واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تنتهج إجراءات مغايرة عن سياسة الإغلاق لمنع تفشي كورونا.

كما أثارت السويد الجدل أيضًا لعدم استعدادها لفيروس كورونا المستجد بتخزين أدوية الطوارئ وأجهزة التنفس الصناعي.

وسجلت السويد أمس أقل زيادة لها في حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة فقط.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السويد 10483، فيما سجلت الوفيات 899 حالة.

وعلى إثرها، خرج متحدث باسم رئيس الوزراء الأسبوع الماضي قال في تصريحات: "نريد إجراءات تعمل على المدى الطويل ، لأن هذا الوباء سيستمر على الأرجح لشهور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تسجل 2666 وفاة و77779 إصابة بـ كورونا.. الفيروس القاتل يدخل الكوريت والبحرين وسلطنة عمان.. والصحة العالمية تحذر من وباء عالمي مع انتشار كوفيد ـ19.. الصحف السعودية اليوم

سويسرا تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

إسبانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد وفيات وإصابات كورونا

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. بلد أوروبي يرفض اتباع الإجراءات الوقائية

إقليم لومبارديا الإيطالي يعلن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات كورونا

كبير علماء الأوبئة في السويد يفجر مفاجأة: الحجر الصحي لـ كورونا ضرره أكبر

ترشيحاتنا

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

هيفاء وهبي بدون ماكياج وبـ البيجاما في الحجر المنزلي.. شاهد

الكاف يفجر مفاجأة عن بطولة كأس الأمم وموقفها من فيروس كورونا

دلكى جبهتك بهذا العشب.. وقولى وداعا للشخير للأبد

بمكياج طبيعي .. راندا البحيري تتألق بالأسود

فيديوجراف.. رحيل ستيفن هوكينج العرب.. من هو ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضان من البرتغال ونيوزيلندا.. كيف أنقذا حياة رئيس حكومة بريطانيا | صور

بمكياج طبيعي .. راندا البحيري تتألق بالأسود

أسود x أسود .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة