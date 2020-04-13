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رياضة

ماركا تكشف خطة ريال مدريد لضم هالاند ومبابي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:21 ص
مبابي - هالاند
مبابي - هالاند
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن خطة ريال مدريد للتعاقد مع الثنائي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند، موهبة بروسيا دورتموند الألماني، لتعزيز خط هجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ماركا" في عددها الصادر صباح اليوم، أن ريال مدريد استقر على هالاند، ليكون الرقم 9 التالي في مدريد، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقده تبلغ قيمته 75 مليون يورو.

بينما الهدف مع الشاب الفرنسي كيليان مبابي، هو أن لا يجدد عقده مع سان جيرمان، ليتمكن النادي من التعاقد معه في 2021.

وكان مبابي هو هدف ريال مدريد الكبير في الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا، أجلت هجوم النادي على اللاعب الفرنسي لصيف 2021 العام المقبل.

وأشارت تقارير عالمية في الفترة السابقة،
 إلى أن الشاب الفرنسي يستمر في عدم تجديد عقده مع سان جيرمان، حيث أنه 
يرفض التسرع، لتبقى كل الملفات مؤجلة حتى إشعار آخر.

يذكر أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان يتبقى فيه موسمان.


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