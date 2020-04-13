AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مرتديًا الكمامة .. تامر حسنى يتصدر غلاف مجلة فوج العربية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:12 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر النجم تامر حسنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صور له وهو متصدر غلاف مجلة "فوج" العربية .

وعلق على الصورة قائلا:"tamerhosny I’ve joined @voguearabia in the fight against Covid-19 to support their #stayhome campaign, and emphasise the importance of safe habits during the pandemic. #strongertogether

من ناحية أخرى شارك تامر حسني في تحدي الخير وساهم في مساعدة 400 أسرة بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي تم عرضه في 25 ديسمبر عام 2019.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستنيكوا في عيد الحب.. .تامر حسني يروج لحفله الجديد.. شاهد

تامر حسني ينشر صورة له مع النجم العالمي أكون

تامر حسني يعلن موعد حفله المقبل.. تفاصيل

تامر حسني يلتقي جمهوره في لندن.. أبريل المقبل

تامر حسني يطرح دعاء رفع البلاء.. فيديو

قولوا الحمد لله.. تامر حسنى يوجه رسالة مؤثرة للجمهور

ترشيحاتنا

حارسها تسبب في حجرها.. عزل أول عمارة سكنية بالعصافرة..شاهد

وزير التعليم لـ الطلاب: "لو مفيش إنترنت" اطبعوا القوالب البحثية واكتبوا عليها بخط اليد

بعد تعافي مصابي كورونا.. الدقهلية تفك الحظر على السماحية وأبو رجيلة

نشرة كورونا الفنية: إصابة أول مذيعة مصرية .. دعاء سعد لمجرد.. وصدمة فنانة شهيرة بعد وفاة 3 من أقاربها بالفيروس

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2020 وقنوات العرض

الحقيقة العارية.. منى هلا تثير الجدل على انستجرام.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

رغم العزل الذاتي.. سيدة تصاب بفيروس كورونا عن طريق مشتريات البقالة

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق