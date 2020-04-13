مرتديًا الكمامة .. تامر حسنى يتصدر غلاف مجلة فوج العربية





وعلق على الصورة قائلا:" tamerhosny I’ve joined @voguearabia in the fight against Covid-19 to support their #stayhome campaign, and emphasise the importance of safe habits during the pandemic. #strongertogether





من ناحية أخرى شارك تامر حسني في تحدي الخير وساهم في مساعدة 400 أسرة بسبب فيروس كورونا.





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي تم عرضه في 25 ديسمبر عام 2019.





"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".





نشر النجم تامر حسنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صور له وهو متصدر غلاف مجلة "فوج" العربية .