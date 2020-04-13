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أخبار البلد

قريبا.. إعلان قواعد إعادة 3378 من المصريين العالقين في الخارج

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:56 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
صرح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بأنه تم خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة ملف العالقين في الخارج بحضور وزراء الخارجية والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والصحة والإسكان والدولة للإعلام والطيران المدني، بحث أزمة العالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا.

وأوضح أنه تبيّن من خلال العرض، الذي قدمه وزير الخارجية، أن عدد هؤلاء العالقين يصل إلى 3378 مصريًا عالقين في تلك الدول، مشيرًا إلى أنه تم تعريف العالق بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري، أو ثقافي، أو كان حاضرًا في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران. 

وأضاف وزير الدولة للإعلام: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن هؤلاء يتم التعرف على أنهم عالقون من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم، وأنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية. 

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