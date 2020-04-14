مفاجأة من العيار الثقيل .. دواء قمل الرأس لـ علاج فيروس كورونا

يعمل العلماء ومنشآت البحث الطبي حول العالم بشكل مشترك من أجل تطوير لقاح لوباء الفيروس التاجي الذي تسبب في 114،270 حالة وفاة وما مجموعه 1،853،604 حالة حتى اليوم ، من هيدروكسي كلوروكوين إلى أدوية فيروس نقص المناعة البشرية ، فإن تجربة واختبار دواء فعال لـ COVID-19 مع آثار جانبية يمكن التحكم فيها أو عدم وجود آثار جانبية هي عملية مستمرة ، حيث يدرس العلماء الأمراض ذات الصلة لمعرفة مدى تطبيق اللقاحات والأدوية المستخدمة سابقًا .





كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن دراسة حديثة أجراها باحثون من المختبر المرجعي للأمراض المعدية الفيكتورية ، مستشفى ملبورن الملكي في أستراليا ، وجد أن نوعًا من دواء قمل الرأس يمكن استخدامه كعلاج محتمل لمرض COVID-19، قدم كعقار بيطري في عام 1970 تم إدخال دواء قمل الرأس ، الذي يسمى إيفرمكتين ، لأول مرة في السبعينيات كدواء بيطري تم استخدامه بعد ذلك لعلاج الجرب وقمل الرأس وعدوى أخرى عديدة تسببها الطفيليات ، من أجل العثور على فعالية الدواء ، تعرض الإيفرمكتين للخلايا المصابة بفيروس COVID-19 المسبّب لفيروس سارس CoV-2 ، عند التعرض ، كان هناك انخفاض كبير في الفيروس في غضون 24 ساعة فقط ، وخلال الـ 24 ساعة التالية ، كان هناك إبادة كاملة للفيروس. في غضون 48 ساعة ، تمكن الباحثون من جمع الفهم بأن جرعة واحدة فقط من الإيفرمكتين نجحت في قتل الفيروس في طبق بتري.





التدمير الكامل للفيروس خلال 48 ساعة تشير قدرة الايفرمكتين على إزالة فيروس COVID-19 بالكامل في أقل من 48 ساعة إلى فعالية الدواء المضادة للفيروسات ،على الرغم من أن العلماء لا يزالون ينظرون في عمل دواء قمل الرأس ، يعتقد أن قدرته على منع النقل النووي هي السبب وراء فعاليته ضد الفيروس التاجي ، يوقف دواء قمل الرأس العمليات التي تسمح للبروتينات بالتحرك داخل الفيروس، عن طريق تقييد حركة البروتينات. الذي يكون نشطًا ومتحركًا بطريقة أخرى ، وبالتالي تمكين تكرار الفيروس وارتفاع العدوى وتقليل استجابة الجسم المضادة للفيروسات





قمل الرأس فعال في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية على الرغم من أن الايفرمكتين هو دواء مضاد للبكتيريا ، فقد ثبت أنه مفيد في علاج فيروس نقص المناعة البشرية والإنفلونزا وزيكا وحمى الضنك في البيئات المختبرية .





ووفقا لما جاء به الموقع ،أنه في دراسة سابقة ، ثبت أن عقار فيروس نقص المناعة البشرية المسمى Kaletra فعال في علاج الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي ،عقار فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يكون مفيدا لمرضى فيروس كورونا عقار فيروس نقص المناعة البشرية ، المسمى Kaletra ، مستخدم منذ شهور في مستشفى في الصين حيث يتم وصف الدواء مع دواء ثاني ، سيزوت البوتاسيوم سترات. وفقًا للدراسة التي نشرتها مجلة BioScience Trends ، تم استخدام Kaletra بالاشتراك مع عقار الانفلونزا arbidol والطب الصيني التقليدي لعلاج مرضى فيروسات التاجية ، الذين أظهروا تحسينات إيجابية .





الباحثون يأملون في تناول عقار قمل الرأس لـ COVID-19 يتم التعامل مع النتائج الأولية للدراسة على أنها "واعدة" من قبل مجموعة من الباحثين لأن فعالية الدواء ضد COVID-19 "قوية". بالإضافة إلى ذلك ، تم بالفعل إنشاء عقار Ivermectin كدواء آمن للاستهلاك البشري ، ومع ذلك ، فإنه لا يزال يتعين التحقق من استخدامه لعلاج مرضى COVID-19 الإيجابي.





تأمل مجموعة الباحثين للغاية في أن يكون الدواء لقاحًا محتملًا بسبب قدرته على منع النقل النووي ، وهو فعال ضد فيروس التاجية ، من خلال إيقاف عملية تحريك البروتين داخل الفيروس ، ايفرمكتين ، إذا كان النجاح في التجارب البشرية سيسرع من تطوير علاج COVID-19 ، لأنه كما سبق ذكره ، فقد تم بالفعل تأسيس الدواء كدواء آمن للاستهلاك البشري .





ملاحظة أخيرة ... أصبحت الحاجة إلى تطوير أو إيجاد لقاح فعال لأمراض الفيروسات التاجية أمرًا بالغ الأهمية ، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع في عدد الحالات الإيجابية لـ covid-19. كما أفادت منظمة الصحة العالمية أنه يجب تطوير لقاح قريبًا للتحكم في الانتشار ، والذي يمكن أن يؤدي إلى إبادة الاقتصاد.



