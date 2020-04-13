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كيف يتم التخلص من النفايات الطبية الخاصة بـ كورونا؟.. وزيرة البيئة تجيب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:59 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة  البيئة، مصير النفايات الطبية الخاصة بكورونا، مؤكدة أنه يتم إضافة مواد مطهرة قبل نقلها من المنشأة الصحية الموجودة فيها.


وتابعت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لوضع الأساس لموقع إلكتروني يتيح لكل مستشفى تسجيل كم النفايات الطبية لديها وأماكن تخزينها .


وأشارت إلى أن  النفايات يتم حرقها ودفنها بالطرق الآمنة، موضحة أن التعامل مع مخلفات القرى الواقعة تحت الحجر الصحي يتم من خلال فتح خلية منعزلة عن النفايات العادية ودفنها وتغليفها بطبقة من الجير.


ونوهت  فؤاد، إلى أن وضع الماسكات والجوانتي بعد استخدامها في سلة المهملات غير صحيح، مشيرة إلى أن الطريقة الأفضل للتخلص منها من خلال غسل الجوانتي والكمامات بالماء والصابون ومن ثم تمزيقها ووضعها في القمامة أو تسليمها لأقرب مستشفى.

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