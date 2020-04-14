فرصة للقطبين.. مهاجم طلائع الجيش: يحق لي التوقيع للأهلي أو الزمالك مجانا في يناير.. فيديو

كشف كريم طارق، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، عن مفاجأة كبيرة بشأن عقده ومفاوضات نادي الأهلي والزمالك.





وأكد كريم طارق في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إعارتي تنتهي مع طلائع الجيش في نهاية الموسم الجاري، وعقدي مع بتروجت ينتهي الموسم المقبل ويحق لي التوقيع لأي نادي في يناير المقبل".





وأوضح: "نادي طلائع الجيش طلب تجديد إعارتي ولكنني أنتظر عودة النشاط من أجل تحديد مصيري، فأمتلك عددا كبيرا من العروض".





وقرر اتحاد الكرة المصري الدوري المصري وخاصة النشاط الكروي لعدم تفشي فيروس كورونا .



