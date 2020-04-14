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أخبار العالم

بسبب كورونا.. نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا مع جانتس والاحتلال يفرض الإغلاق الكامل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
يستمر عداد الوفيات في إسرائيل في الارتفاع، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما دفع رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو إلى فرض حظر التجول والإغلاق الشامل.

وأكدت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد الوفيات إلى 116 حالة بسبب فيروس كورونا، وإصابة أكثر من 11586؛ بينهم 183 حالة حرجة، فيما يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي 132 من المرضى، بحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

ونوه الموقع إلى أن 441 إسرائيليا اكتشفت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن 1855 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

ومن المقرر أن يجتمع بنيامين نتنياهو وبيني جانتس خلال الساعات المقبلة من أجل تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية.

وفي سياق محاربة الوباء، أعلن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو مساء الاثنين، عن قيود جديدة تتعلق بـ"عيد الفصح" اليهودي، كجزء من مكافحة فيروس كورونا.
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