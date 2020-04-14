تفاصيل إغلاق سوق الخميس نهائيا بالمطرية.. وهذا مكانه الجديد

أعلنت محافظة القاهرة إغلاق سوق الخميس بحي المطرية بصورة نهائية.





وكشفت المحافظة أن ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ومنع تجمعات المواطنين خاصة في الأسواق العشوائية وعلي رأسها سوق الخميس بحي المطرية بمحافظة القاهرة للحفاظ على صحة وسلامة المترددين علي السوق وكذا الباعة المتواجدين به.





واوضح اللواء خالد عبد العال أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قام بالتواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لبحث تخصيص ٨٢٢ باكية و ٣٠٠ محل ، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية والتي تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة ٢ كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس .





وكشف المحافظ أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الايجارية المقترحة للباكيات والمحال الجديدة.





كما سيتم التنسيق مع وزارة الأوقاف في هذا الشأن والاتفاق علي أسعار مناسبة ومراعاة الباعة وحسب مساحة وموقع المحل والباكيات ، خاصة وأن الحكومة تسعي لنقل الباعة لسوق نموذجي وحضاري جديد تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.





وأكد المحافظ أن سبب النقل ما كان يسببه السوق من التلوث البصري والسمعي والبيئي للمنطقة المحيطة به خاصة أمام مبني مستشفي المطرية بسبب تراكم القمامة وكثرة الاشغالات ، وكذا إعاقة ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال انشائية حاليًا بالمنطقة وإقامة عدد من الكبارى والمحاور الجديدة والتنسيق الحضارى للمنطقة بالكامل .



