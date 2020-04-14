هزة أرضية تضرب سوريا

تعرضت سوريا لهزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، على بعد 115 كيلومترا شمال غرب العاصمة دمشق.





ونقلت وكالة سانا السورية عن المركز الوطني لرصد الزلازل في دمشق قوله في بيان، إن الهزة حدثت عند الساعة الثانية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي وتبعد مسافة 115 شمال غرب مدينة دمشق و31 كم شمال غرب مدينة بيروت.





وكانت هزة أرضية متوسطة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت الساحل السوري بعمق 20 كيلو مترا وعلى بعد 65 كيلو مترا من مدينة اللاذقية في الثالث من الشهر الجاري.





وتعرضت كل من إسرائيل والأردن لهزات أرضية مشابهة خلال الفترة الماضية.



