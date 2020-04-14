محافظ الإسكندرية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. صور

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ اليوم عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمضارين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه .





جاء ذلك للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف فى مرحلتها الأولى وعدم وجود أي عقبات خلال أعمال الصرف.





وخلال جولته التفقدية بمكتب بريد السرايا؛ وجه المحافظ بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن وضمان وجود مسافات تباعدية بينهم حرصًا على سلامتهم، مشددا علي ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية فى المكاتب وأمامها.



