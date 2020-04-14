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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. صور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:24 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ اليوم عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمضارين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف فى مرحلتها الأولى وعدم وجود أي عقبات خلال أعمال الصرف. 

وخلال جولته التفقدية بمكتب بريد السرايا؛ وجه المحافظ بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن وضمان وجود مسافات تباعدية بينهم حرصًا على سلامتهم، مشددا علي ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية فى المكاتب وأمامها. 

كما كلف المحافظ رئيس حي المنتزة أول بتخصيص مظلة مؤقتة لمكتب بريد السرايا وجميع المكاتب الأخرى للتيسير على المواطنين ورفع المعاناة عنهم أثناء جلوسهم خارج مكتب البريد لصرف المنحة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التزاحمات.
محافظ الإسكندرية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. صور
محافظ الإسكندرية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. صور
محافظ الإسكندرية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. صور
محافظ الإسكندرية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. صور
محافظ الإسكندرية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. صور
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