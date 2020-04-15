نائب برلمانى :الجماعات الإرهابية لا تنتمى لأى دين..والشهداء أحد عوامل قوة الدولة

علق النائب البرلمانى محمد عبد الله زين، على تعامل قوات الأمن المصرى مع الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية مساء اليوم الثلاثاء، ما اسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفى، إلى جانب مقتل 7 إرهابيين، قائلًا:"عملية خسيسة قذرة من الجماعة التى لا تعرف دين أو إسلام ولا تنتمى إلى أى دين موجود".





وأضاف النائب البرلمانى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصرى على ثقة تامة بأن دولته ستسحق الإرهاب وتحافظ على أمن واستقرار الوطن، وتابع:"الشهيد أحد أسباب قوة الدولة المصرية".



