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مرأة

سناكس لذيذ وشهي.. طريقة عمل صدور دجاج المحشية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:50 م
طريقة عمل صدور دجاج
طريقة عمل صدور دجاج المحشية
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آية التيجي

يمكن تقديم الدجاج بشكل مختلف في كل مرة تقدميها لأطفالك، وفيما يلي سنقوم بنقل طريقة عمل صدور دجاج محشية على طريقة الشيف نونا، هي أحد أبرز الوصفات المميزة لتحضير الدجاج، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة، ويمكن تحضيرها في وقت قياسي، لذا ستوفر لكم وقتا ومجهودا.


وقت الطبخ: 12 دقيقة

وقت التحضير :30 دقيقة

تكفي : لـ 5 أشخاص


ويمكن تقديم طريقة عمل صدور دجاج محشية مع المكرونة الإسباجيتي، أو مع البطاطس المحمر، وهي أحد أشهر وأشهى الوصفات الصينية في تحضير الدجاج، والتي سوف تنال إعجاب عائلتك، واطفالك بالاخص، وإليكم طريقة عمل صدور دجاج محشية بالتفصيل..


طريقة عمل صدور دجاج محشية


مقادير صدور دجاج محشية:


4 صدور دجاج سليمة

ثوم بودر

ملح

فلفل أسود

(الحشوة)

٤شريحة لانشون

4 شرائح جبنة شيدر

التغليف

بقسماط متبل

زيت للقلي



طريقة عمل صدور دجاج محشية:


1- تغسل الصدور ونضعها بمصفاة، و نجففها جيدًا.

2-  ثم نتبلها ونتركها قليلًا ثم نفتحها من الحرف، و نفرغها ثم نلف اللانشون مع الجبنة الشيدر، ونحشي بها الصدور .

3- نحضر طاسة ونضع بها زيت، ونعطي الصدور صدمة من جميع الجوانب ثم نتركها تبرد قليلًا.

4-  نغلفها بواسطبقة التغليف، ونقليها في الزيت.

5- ثم نضعها على مناديل مطبخ حتى تتصفى من الزيوت، ثم نقدم صدور دجاج محشية مع البطاطس أو المكرونة الإسباجيتي، والسلطة والكاتشب.

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