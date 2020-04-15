AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بنك عوده يدعم مبادرة اتحاد البنوك ويتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
في سياق دوره المجتمعي والوطني لمساندة الدولة المصرية والمجتمع والمواطنين، أعلن بنك عوده - مصر عن تبرعه بمبلغ 20 مليون جنيه مصري لمبادره اتحاد بنوك مصر وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد صرح محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عودة-مصر: "على مؤسسات المجتمع المدني التضافر من اجل مواجهة تداعيات الفيروس وعليه فقد ساهم البنك في بهذا التبرع إيمانا بدوره الهام في التنفيذ والإشراف على المشروعات والمبادرات القومية المصرية الجادة". 

وأضاف بدير أن الدولة المصرية تقوم حاليا بعدد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها ان تقلص من الآثار السلبية للفيروس سواء اقتصاديا او اجتماعيًا."

ولبنك عودة في مصر دور مجتمعي كبير حيث يقوم البنك بدعم وتمويل المبادرات و المشروعات القومية الضخمة، وبعض من هذه المساهمات  التي من شأنها ان تدعم المجتمع و المواطن المصري هي قيام البنك في عام 2019 بالتبرع لصندوق "الشهداء" بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري  وتبرعه بمبلغ 17 مليون جنيه مصري في عام 2018 لصندوق "تحيا مصر" لتمويل المبادرات و المشروعات القومية للصندوق.
Advertisements

ترشيحاتنا

الداخلية : مقتل 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

عداد كورونا في مصر.. تسجيل أعلى معدل إصابة يومي منذ تفشي الفيروس

بـ لوك جديد.. رضوى الشربينى بإطلالة مختلفة بعد 3 ساعات من الماكياج

شهيد مصر.. خالد أبو بكر يحبس دموعه على الهواء ويخرج فاصل .. فيديو

الأهلي يحسم الجدل حول مشاركة إكرامي وفتحي وعاشور في تدريبات الفريق ..فيديو

الجيش الأمريكي يحسم الجدل حول تصنيع فيروس كورونا معمليا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور