بنك عوده يدعم مبادرة اتحاد البنوك ويتبرع بـ 20 مليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

في سياق دوره المجتمعي والوطني لمساندة الدولة المصرية والمجتمع والمواطنين، أعلن بنك عوده - مصر عن تبرعه بمبلغ 20 مليون جنيه مصري لمبادره اتحاد بنوك مصر وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الصدد صرح محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عودة-مصر: "على مؤسسات المجتمع المدني التضافر من اجل مواجهة تداعيات الفيروس وعليه فقد ساهم البنك في بهذا التبرع إيمانا بدوره الهام في التنفيذ والإشراف على المشروعات والمبادرات القومية المصرية الجادة".





وأضاف بدير أن الدولة المصرية تقوم حاليا بعدد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها ان تقلص من الآثار السلبية للفيروس سواء اقتصاديا او اجتماعيًا."



