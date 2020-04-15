اختيار جهاد أبو العطا مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة لمكافحة العدوى

والدكتور جهاد أحمد أبو العطا هو أستاذ الطب المهني والبيئي بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، واستشاري الصحة والبيئة والتنمية وإدارة المنشآت والنظم الصحية، وشارك في العديد من المشروعات البحثية المحلية والإقليمية والدولية، التي تناولت موضوعات الصحة المهنية والبيئية، وكذلك الظواهر العامة والكونية، بالإضافة لتأثيرات التلوث الصناعي وغيره من المصادر على الصحة والبيئة.





جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شكلت لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) والمعهد القومي للأورام، في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، وتتولى اللجنة فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمّتها.



أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتور جهاد أبو العطا الأستاذ بطب القاهرة، مستشارًا لرئيس الجامعة للطب الوقائي ومكافحة العدوى.