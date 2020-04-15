طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين

نجح طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان بتقديم مشاريع التخرج أون لاين عن المفاهيم الفنية والفكرية فى أعمال النحت المعاصر مع التأكيد على مفهوم البنية الانشائية في العمل النحتي.





وذلك ضمن خطة الجامعة فى التعليم عن بعد تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية.





حيث ينبغي أن يتعرف الطالب على مفاهيم البناء للعمل النحتي بالإضافة إلى الأهداف الذهنية التي تجعل الطالب قادر على صياغة التصورات على الورق كاسكتشات تتمثل في تكوينات إنشائية متعددة وذلك تبعا للأساليب التي يتعلمها الطالب ووفقا للموضوعات التي تطرح عليه ، ثم يأتي دور الأهداف المهارية والتي تجعل الطالب قادر على صياغة تلك الاسكتشات بحيث تتحول إلى أفكار فنية ملموسة ويكتسب من خلال ممارستها مجموعة من المهارات الفنية والتي تجعل الطالب يقدر قيمة الأفكار والمفاهيم الفنية وصياغتها وربطها بمجالات الحياة اليومية .





وعبرت الأعمال النحتية للطلاب عن أحد الموضوعات التدريسية لمحتوى المقرر و كان موضوع سباق الدرجات وهنا تم طرح بعض المفاهيم الفنية مع طرح بعض أساليب التشكيل والبناء بخامة الأسلاك المعدنية ودعم القيم الفنية مثل قيم الاتزان والوحدة مع شرح طرق البناء وإمداد الطلاب بكل الوسائل المعرفية وكذلك المعرفة التطبيقية مع البيان العملي الذي يتيح لهم فهم كل جوانب التطبيق العملي.





وعمل الطلاب على ترجمة تلك المعارف جميعها في صياغة الموضوع لاكتساب كل الخبرات في التعامل مع الخامات المطروحة لتنفيذ الأعمال، وعند نفاذ الخامة الأسلاك المعدنية التي يقومون بتنفيذ أعمالهم بها، تم وضع مجموعة من الحلول البديلة ( مثل استخدام الخيوط المتوفرة لديهم في المنزل او قطع القماش المتبقية أو القطع المعدنية أو البلاستيكية في شكل حلقات مما يتوافر لديهم في المنزل ) .



