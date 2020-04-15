AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:14 م
مشاريع طلاب كلية
مشاريع طلاب كلية التربية الفنية
Advertisements
كريم ناصر
نجح طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان بتقديم مشاريع التخرج أون لاين عن المفاهيم الفنية والفكرية فى أعمال النحت المعاصر مع التأكيد على مفهوم البنية الانشائية في العمل النحتي.

وذلك ضمن خطة الجامعة فى التعليم عن بعد تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية.

حيث ينبغي أن يتعرف الطالب على مفاهيم البناء للعمل النحتي بالإضافة إلى الأهداف الذهنية التي تجعل الطالب قادر على صياغة التصورات على الورق كاسكتشات تتمثل في تكوينات إنشائية متعددة وذلك تبعا للأساليب التي يتعلمها الطالب ووفقا للموضوعات التي تطرح عليه ، ثم يأتي دور الأهداف المهارية والتي تجعل الطالب قادر على صياغة تلك الاسكتشات بحيث تتحول إلى أفكار فنية ملموسة  ويكتسب من خلال ممارستها مجموعة من المهارات الفنية والتي تجعل الطالب يقدر قيمة الأفكار والمفاهيم الفنية وصياغتها وربطها بمجالات الحياة اليومية .

وعبرت الأعمال النحتية للطلاب عن أحد الموضوعات التدريسية لمحتوى المقرر و كان موضوع  سباق الدرجات وهنا تم طرح بعض المفاهيم الفنية مع طرح بعض أساليب التشكيل والبناء بخامة  الأسلاك المعدنية  ودعم القيم الفنية مثل قيم الاتزان والوحدة مع شرح طرق البناء وإمداد الطلاب بكل الوسائل المعرفية وكذلك المعرفة التطبيقية مع البيان العملي الذي يتيح لهم فهم كل جوانب التطبيق العملي.

وعمل الطلاب على ترجمة تلك المعارف جميعها في صياغة الموضوع لاكتساب كل الخبرات في التعامل مع الخامات المطروحة لتنفيذ الأعمال، وعند نفاذ الخامة الأسلاك المعدنية  التي يقومون بتنفيذ أعمالهم بها، تم وضع مجموعة من الحلول البديلة ( مثل استخدام الخيوط المتوفرة لديهم في المنزل او قطع القماش المتبقية أو القطع المعدنية أو البلاستيكية  في شكل حلقات مما  يتوافر لديهم في المنزل ) .

و كان التواصل مع الطلاب عن بعد في ميعاد المحاضرة الفعلي مع بعض المواعيد الاخرى للاستفسارات، بالإضافة إلى التواصل مع الطلاب الذين لم يستطيعوا التواصل وقت المحاضرة، ومد الطلاب بعدد كبير من الوسائل  الإلكترونية من صور وفيديوهات توضيحية بالشرح والتحليل مع الشرح المتواصل عن بعد بعرض ملفات pdf للشرح وتحديد الخطوات بشكل تفصيلي  حتى استطاع الطلاب استكمال تنفيذ تلك الأفكار وذلك تحت إشراف د.سيده خليل مع الهيئة المعاونة .
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية حلوان يقدمون مشاريع التخرج أونلاين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم مسابقة رالى ريادة الأعمال تحت عنوان "ابتكر فكرة مشروعك"

جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي

دور فن النحت فى المجتمع بمؤتمر علمي للفنون الجميلة

ابتكر فكرة مشروعك "مسابقة رالي ريادة أعمال بجامعة حلوان"

مشاريع طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان أون لاين

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

بعد خلية الأميرية الإرهابية.. تشريعات صارمة لمواجهة الشقق المفروشة

جمال شعبان يحذر من عرض جديد لـ كورونا بظهور علامات مخيفة فى القدم

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-4-2020

شاهد.. حيثيات عقوبة الاتحاد الدولي ضد الزمالك بسبب النقاز

بعد إعلان وفاتها.. سيدة خمسينية تعود للحياة أثناء إعداد ترتيبات جنازتها.. تفاصيل

محمد عواد يسخر من نصيحة أحمد ناجي

AdvertisementS

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

ايران تبني 10 آلاف قبر جديد لضحايا فيروس كورونا

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

بعد خلية الأميرية الإرهابية.. تشريعات صارمة لمواجهة الشقق المفروشة

سلالة جديدة.. طفرة مفاجئة في فيروس كورونا تهدد تطوير لقاحات مضادة

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

بعد إعلان وفاتها.. سيدة خمسينية تعود للحياة أثناء إعداد ترتيبات جنازتها.. تفاصيل

اعتبار الضحايا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء.. ننشر توصيات لجان البرلمان لمواجهة أزمة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمالها يسبب السرطان.. أعراض جرثومة المعدة

باكسسوارات في الشعر واليد.. ريهام أيمن تبرز عن أنوثتها بإطلالة كاجوال

بعد إعلان وفاتها.. سيدة خمسينية تعود للحياة أثناء إعداد ترتيبات جنازتها.. تفاصيل