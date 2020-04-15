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مرأة

باكسسوارات في الشعر واليد.. ريهام أيمن تبرز عن أنوثتها بإطلالة كاجوال

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:11 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة  جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالات كاجوال.

وظهرت ريهام أيمن ، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه تى شيرت باللون الأبيض الذى يبرز جمال إطلالتها، وأنتعلت حذاء رياضى باللون البينك.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من الماسكارا للعيون، وأحمر الشفاه الذى يبرز جمال أنوثتها .

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة لكى تتناسب مع إطلالتها، 

وأختارت وضع مجموعة من الاكسسوارات الفضية بالشعر واليد التى تتناسب مع إطلالتها، وتبرز جمالها.

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