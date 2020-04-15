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أخبار العالم

أول رد من مدير منظمة الصحة العالمية على قرار ترامب بوقف التمويل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:09 م
مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية
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شيماء مصطفى
علق مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل المنظمة.

وقال أدهانوم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا وقت لدينا لنضيعه والشاغل الوحيد هو انقاذ الأرواح من وباء كورونا".

وأضاف: "أحد الأشياء الرئيسية التي تعلمناها في الأشهر الماضية عن فيروس كورونا هو أنه كلما تم العثور على جميع الحالات واختبارها وعزلها والعناية بها بشكل أسرع، كلما زاد صعوبة انتشار الفيروس.. هذا مبدأنا لإنقاذ الأرواح والتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء".

وكان ترامب لاقى عددَا من التنديدات الدولية، وذلك عقب إعلانه وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية.

جاء قرارة في الموتمرالصحفي بشأن فيروس كورونا، الذي عقده في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تأخرت في التحذير من خطر فيروس كورونا، وتقديمها معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين.

وأشار ترامب إلى أن أخطاء منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة آلاف الأشخاص، مطالبًا إياها بإجراء إصلاحات داخلية.

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