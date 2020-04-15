إزالة 29 حالة تعد على أراضي الدولة في أسوان .. صور

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على متابعة نتائج الحملات التى يتم تنفيذها يوميًا على مستوى جميع المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الأمن للتعامل بكل حزم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وعقب قيامه بالقيادة الميدانية لحملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة أسوان.





وأكد اللواء أشرف عطية أن الحملات المكبرة أسفرت اليوم عن إزالة 29 حالة تعد مختلفة على أملاك الدولة بإجمالى مساحات وصلت إلى 33 ألفا و200 م2 بمختلف المدن والقرى على مستوى المحافظة ، كما أوضح اللواء أشرف عطية بأن حملات الإزالة مستمرة لردع كافة المتعدين على أراضى الدولة والقائمين بالبناء المخالف بدون ترخيص أثناء فترة الحظر حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهم وتحويلهم للنيابة العسكرية.





ولفت أشرف عطية إلى أن القانون يطبق على الجميع دون إستثناء ولن يتم السماح لأى تعدى على شبر واحد من أملاك الدولة وذلك حفاظًا على حق الشعب وحماية لأرض الوطن.





كما أشار محافظ أسوان إلى أن الحملات المكبرة نجحت اليوم أيضًا في تنفيذ 18 قرار إزالة لحالات تعدى سابقة لفترة الحظر بإجمالى مساحة 6 آلاف و533 م2.





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